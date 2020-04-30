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Политика Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. 1

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Общество Названо условие «долгой самоизоляции» в России Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19.