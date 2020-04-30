Финансы

ВедомостиВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.
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Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

РБК03:18

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

ТАСС04:16

Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Интерфакс04:07

Коронавирус сократил прибыль Сбербанка

Коммерсантъ04:03

Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%

Вести.Ru03:48

Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Российская газета05:23

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

Rambler News Service03:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн

Комментарии

Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Общество

В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок

Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
1,1K
Политика

Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность

Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
RT на русском 09:14
1
Общество

Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
5
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
79
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости 28 апреля в 16:58
788
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
221
Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
4
Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
2
Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
1
Армия и оружие

В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца США

На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
Профиль 27 апреля в 13:31
100
Общество

78 тысяч петербургских школьников закончат учебный год досрочно

По данным Комитета по образованию Петербурга, сообщили о своем намерении завершить учебный год досрочно родители 204 тысяч школьников.
Петербургский дневник 08:08
7
Политика

Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами

США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru вчера в 10:49
1
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
297
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
39
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
2
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
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Происшествия

Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино

В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.
Lenta.ru 08:16
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
951
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
2,7K
Политика

Китай препятствует победе Трампа на выборах

Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
17
Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 05:06
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
63
Здоровье

Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
6
Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
1
Общество

Названо условие «долгой самоизоляции» в России

Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19.
РИА Новости 08:13
Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
2,1K
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
340
Общество

ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая

С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
BFM.ru 08:48
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