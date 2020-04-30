Финансы

ВедомостиВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.
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Коронавирус сократил прибыль Сбербанка

Коммерсантъ04:03

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

ТАСС04:16

Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Интерфакс04:07

Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Российская газета05:23

Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%

Вести.Ru03:48

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

РБК03:18

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

Rambler News Service03:05
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В Польше заявили о согласии «Газпрома» снизить цену на газ

Несмотря на принятое судом решение, в счетах за март и апрель поставщик газа указывал старую цену.
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
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Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек

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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

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