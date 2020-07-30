Экономика

Finam.RuFinam.RuПрибыль «Сбербанка» во 2 квартале упала на 33%

Чистая прибыль группы "Сбербанка" во 2 квартале 2020 года по МСФО составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г).
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