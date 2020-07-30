Экономика
Finam.RuПрибыль «Сбербанка» во 2 квартале упала на 33%
Чистая прибыль группы "Сбербанка" во 2 квартале 2020 года по МСФО составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г).
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Политика
СК Белоруссии начал рассматривать вопрос об аресте задержанных россиян
В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. (новость дополняется) Задержание россиян в Белоруссии В среду днем, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 32 человек.
Вечерняя Москва 07:02
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым у страховщиков появляется возможность назначать тариф персонально каждому водителю.
Российская газета 28 июля в 18:02
Происшествия
В Челябинской области умерла медик с коронавирусом
В Челябинской области умерла сотрудница станции скорой помощи. Незадолго до этого у неё выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 07:34
Политика
Из Минска выдача есть: Лукашенко способен сдать наёмников Украине
Российские источники продолжают форсировать тему с транзитов через Минск — якобы боевики использовали белорусскую столицу только как перевалочный пункт.
News.ru 07:32
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
Авто
Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 06:47
Политика
Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube
В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ".
Интерфакс 06:32
Футбол
«Зенит» потерял три позиции в списке самых дорогих футбольных брендов
Российские клубы представлены в этом рейтинге лишь петербургским «Зенитом», но и сине-бело-голубые потеряли в этом списке сразу три позиции за год, опустившись с 46-го места на 49-е.
Петербургский дневник вчера в 23:23
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Игры
Игра Red Dead Online получила обновление
Сотрудники компании Rockstar Games сообщили, что геймеров ждет обновление в Red Dead Online. Новый патч принес много нововведений в проект.
Vevby.ru вчера в 16:26
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Футбол
Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ 28 июля в 17:55
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Общество
СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей
"Дети растут, и им нужны их родители", — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.
РБК 06:11