Экономика

Finam.RuFinam.RuПрибыль «Сбербанка» во 2 квартале упала на 33%

Чистая прибыль группы "Сбербанка" во 2 квартале 2020 года по МСФО составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г).
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Прибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами

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В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник

Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
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Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
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Турция объявила о передаче США технологий российских С-400

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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы.
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Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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До 1 ноября чиновники подготовят постановление, по которому область примет на свой баланс эти учреждения.
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Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК

В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля.
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