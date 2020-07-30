Экономика

РБКРБКПрибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами

Сбербанк отчитался о падении чистой прибыли за первое полугодие на 39,8% по сравнению с прошлогодними результатами. Прибыль составила ₽287,2 млрд против ₽476,9 млрд за аналогичный период 2019 года. Это следует из финансовой отчетности банка по МСФО.
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Прибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами

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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

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Общество

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Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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Дело бойцов «ЧВК» в Белоруссии стало уголовным

Власти страны намерены найти и задержать еще 170 наемников К сегодняшнему утру новость о задержании в Белоруссии 33 бойцов предположительно российской частной военной компании «ЧВК Вагнер» получила развитие — весьма негативное для отношений Москвы и Минска.
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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

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Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов

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В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

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