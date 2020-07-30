Экономика
РБКПрибыль Сбербанка за полугодие упала на 39%. Что будет с дивидендами
Сбербанк отчитался о падении чистой прибыли за первое полугодие на 39,8% по сравнению с прошлогодними результатами. Прибыль составила ₽287,2 млрд против ₽476,9 млрд за аналогичный период 2019 года. Это следует из финансовой отчетности банка по МСФО.
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Наука
В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта
Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
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Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Шоу-бизнес
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Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
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CT news 28 июля в 14:15
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Дело бойцов «ЧВК» в Белоруссии стало уголовным
Власти страны намерены найти и задержать еще 170 наемников К сегодняшнему утру новость о задержании в Белоруссии 33 бойцов предположительно российской частной военной компании «ЧВК Вагнер» получила развитие — весьма негативное для отношений Москвы и Минска.
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Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.
Московский Комсомолец Псков 06:55
Общество
Раскрыты зарплаты ведущих и других участников шоу «Дом-2»
Самые яркие участники "Дома-2" зарабатывают от 70 до 150 тысяч рублей. versiya.info Маргарита Ларченко (бывшая участница проекта) рассказала, что её зарплата была около 100 тысяч рублей, в районе 95 тысяч.
SM News 04:23
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
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РБК 06:39
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РБК 07:17
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
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Газета.Ru 02:36
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
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Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.
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В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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