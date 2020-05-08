Финансы

Вести.RuВести.RuПрибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 миллиарда руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 миллиардов руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 миллиардов руб.) ряда непрофильных активов.
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Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Интерфакс03:17

ВТБ допустил сокращение дивидендов из-за пандемии

Говорит Москва03:59

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

Вести.Ru03:37

ВТБ допустил сокращение дивидендов на фоне пандемии

Компания04:37

Прибыль ВТБ в 1 квартале снизилась на 14%

Finam.Ru03:07

ВТБ допустил сокращение дивидендов из-за кризиса и пандемии

РБК03:09

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 14,4%

ПРАЙМ03:10
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В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
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Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
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Известия вчера в 02:07
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Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
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Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену

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Путин назвал умение не жалеть себя характерной чертой россиян

Президент Владимир Путин назвал умение россиян не жалеть себя характерной чертой народа.
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

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Минюст США закрывает уголовное дело против Майкла Флинна

Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Майкла Флинна, уволенного в 2017 году с поста советника президента Дональда Трампа.
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СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

«Открытые медиа» провели исследование российской системы государственных наград и составили топ-50 орденоносцев страны.
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По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
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Братья Руссо не планируют делать буквальный ремейк «Геркулеса»

Руссо и сам пока не может с уверенностью сказать, будут ли в новой версии музыкальные номера, но отметил, что музыка "точно будет частью фильма".
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На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

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У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
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ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

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Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
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Чемпионат России по футболу призвали завершить досрочно

Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в составе "Зенита" Александр Спивак заявил, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) нужно завершить досрочно, передает Bobsoccer.
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Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
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Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

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Парламент Белоруссии назначил дату выборов президента

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
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