Финансы
Вести.RuПрибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Комментарии
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество
Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
Росбалт вчера в 17:40
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье
В нижнем белье Волочкова позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет.
Комсомольская правда вчера в 11:59
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Политика
Парламент Белоруссии назначил дату выборов президента
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
BFM.ru 03:30
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут
Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
Политика
Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн
Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн.
News.ru вчера в 23:06
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Шоу-бизнес
Врач Хорошев усомнился, что Бабкина сможет вернуться на сцену
Popcornnews.ru 03:27
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Авто
У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 03:49
Футбол
Клубы РПЛ оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 млрд рублей
По информации Sports.ru, в апреле, заполняя предварительную документацию о кризисе для РПЛ, РФС и Минспорта, клубы российской Премьер-лиги оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 миллиардов рублей.
Sports.ru 03:45
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru вчера в 10:15
Политика
Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии
Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:37
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Новые заразившиеся оказались из семи районов региона Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 45 случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 03:30
Общество
Назван правильный способ ношения маски в дождь
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik объяснил особенности ношения медицинских масок весной.
Московский Комсомолец 03:39
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
Игры
Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru вчера в 13:28
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46