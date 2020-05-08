Коронавирус
Вести.RuПрибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая
В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
Общество
В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая
Режим самоизоляции для граждан, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах ещё не достигнут пик заболеваемости.
Сиб.фм 01:19
Происшествия
В Кузбассе выявили ещё десять случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что одна пациентка скончалась. Ей было 52 года, у неё развилась тяжёлая степень пневмонии.
REGNUM 02:42
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Экономика
Росстат отчитался о росте среднего размера пенсии
Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в феврале 2020 года составил, по оценке, 31,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,8% в феврале прошлого года.
URA.Ru вчера в 14:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области
Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей.
Пятый канал 03:32
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в Германию
Как сообщает РБК, «Академик Черский», принадлежащий компании «Газпром флот», покинул порт Балтийск в Калининградской области и следует в немецкий порт Мукран.
RuNews24.ru вчера в 23:36
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Авто
Нарасхват. Автомобили с пробегом, которые продаются очень быстро
Эксперты портала «Drom» решили назвать автомобили с пробегом, которые продаются на вторичке максимально быстро.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:23
Общество
В Свердловской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки еще 155 пациентов получили положительные результаты анализов на коронавирус.
JustMedia 03:32
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса
Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Коммерсантъ вчера в 13:42
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
Общество
В России за сутки умерли 88 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 88 человек с COVID-19, за всё время — 1625, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 03:48
Футбол
Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
Общество
В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса
В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:40
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
Авто
Кроссовер WEY VV7 GT Brabus стал серийным
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили 06 мая в 22:58
Наука
ИИ разработал новую налоговую систему
Цель эксперимента исследователей состоит в том, чтобы помочь правительствам во всем мире разработать справедливую систему налогообложения.
Rusargument вчера в 10:31
Культура
Главред радио «Китап»: Эфиры будут посвящены песням и литературе
На новом радио «Китап» планируется к концу этого года разделить эфир на две тематические части: одна половина будет занимать песни, другая – литературное чтение, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на главного редактора радиостанции «Китап» Алмаза Миргаязова.
Кайбицкие зори 02:53
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42