Экономика
ПРАЙМЧистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле 2020 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 40,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
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Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Общество
Роспотребнадзор предупреждает о новых видах мошенничества
По данным Роспотребнадзора, нередко мошенники предлагают доверчивым пользователям перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.
Финансовая газета 05:43
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.
News.ru 05:59
Общество
В Минтруде назвали соотношение вакансий и соискателей на рынке РФ
Коэффициент напряженности на российском рынке труда достаточно высокий — 1,8, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Компания 06:50
Общество
Главный храм Вооруженных сил РФ откроют 22 июня
Главный храм ВС России будет открыт 22 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Накануне.Ru 05:56
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.5.1 и iPadOS 13.5.1
Версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1 совместимы практически со всеми актуальными на сегодняшний день iPhone, iPad и iPod touch, включая старые модели iPhone 6s и SE, iPad 5-го поколения и iPad mini 4, а также iPod touch 7-го поколения.
Live24 01:59
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 23:58
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
1 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля.
РБК 06:21
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Происшествия
В Кировском водоканале проходит обыск из-за крупных долгов
Директор предприятия стала фигурантом уголовного дела. В отношении директора МУП "Водоканал Кировского района" возбуждено уголовное дело.
Piter.tv 07:12
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Авто
АвтоВАЗ работает над новыми двигателями для Lada
Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7
Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов.
Российская газета 05:55
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21