Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза — до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.

Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

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