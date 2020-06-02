Экономика

ВедомостиВедомостиПрибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза — до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.
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Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Ведомости07:12

ВТБ сообщил о снижении чистой прибыли на фоне коронавируса

Rambler News Service06:24

Прибыль ВТБ в апреле упала на 76,9%, по итогам 4 месяцев - на 19,2%

Finam.Ru04:10

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

РБК04:39

ВТБ в апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Финмаркет04:38

Чистая прибыль ВТБ за первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Ореанда-Новости05:01

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

ПРАЙМ04:05
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Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

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Футбол

Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
Sports.ru 06:40
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Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
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Общество

Мишустин представил план по восстановлению экономики

Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
РИА Новости 07:39
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Политика

Навальный раскритиковал и обвинил в предательстве Сотникову и Фетисова

Известный оппозиционер Алексей Навальный обвинил первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова и фигуристку Аделину Сотникову в «предательстве» страны.
Metaratings 05:25
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

РИА Новости вчера в 19:05
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Политика

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Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
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Общество

Парад Победы в Москве проведут с элементами торжества 1945 года

Lenta.ru 07:25
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Политика

СМИ опубликовали бюллетень для голосования по Конституции

На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции.
Коммерсантъ 07:18
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Наука

Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора

Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновлён

К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
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Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
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Политика

В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
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Политика

Глава дипломатии ЕС прокомментировал возможное участие России в G7

По мнению главы дипломатии ЕС, изменение формата G8 на G7 в 2014 году было обусловлено "выбором России".
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Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала идею Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля. Это связано с ростом цен на нефть.
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Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
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Культура

Филипп Киркоров высмеял шоу Елены Малышевой и спел песню про простату

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Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с Дзюбой

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