Экономика
ВедомостиПрибыль ВТБ рухнула в четыре раза
Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза — до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.
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Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Футбол
Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках
Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
Sports.ru 06:40
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Общество
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
РИА Новости 07:39
Политика
Навальный раскритиковал и обвинил в предательстве Сотникову и Фетисова
Известный оппозиционер Алексей Навальный обвинил первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова и фигуристку Аделину Сотникову в «предательстве» страны.
Metaratings 05:25
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Политика
МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
Политика
СМИ опубликовали бюллетень для голосования по Конституции
На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции.
Коммерсантъ 07:18
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Наука
Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора
Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.
N+1 вчера в 14:09
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновлён
К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки
Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Политика
В Крыму предложили подать иск на Украину из-за водной блокады
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым.
РИА Новости 05:18
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Здоровье
Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
Политика
Глава дипломатии ЕС прокомментировал возможное участие России в G7
По мнению главы дипломатии ЕС, изменение формата G8 на G7 в 2014 году было обусловлено "выбором России".
РИА Новости 06:39
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала идею Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
Моя Москва.онлайн 07:33
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля. Это связано с ростом цен на нефть.
Российская газета 04:04
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Футбол
Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с Дзюбой
Discover24 06:07
Наука
«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
РБК вчера в 22:34