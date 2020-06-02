Экономика

ВедомостиВедомостиПрибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более, чем в четыре раза – до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО.
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Прибыль ВТБ в разгар пандемии сократилась в четыре раза

Фонтанка.Ру07:56

Прибыль ВТБ рухнула в четыре раза

Ведомости07:12

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 19%

ПРАЙМ04:05

Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

РБК04:39

ВТБ в апреле сократил чистую прибыль по МСФО на 77%

Финмаркет04:38

Прибыль ВТБ в апреле упала на 76,9%, по итогам 4 месяцев - на 19,2%

Finam.Ru04:10

Чистая прибыль ВТБ за первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

Ореанда-Новости05:01
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно делать при резких скачках артериального давления.
Live24 09:31
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Экономика

«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%

КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Происшествия

Пассажир самолета Калининград-Москва устроил скандал и порвал паспорт

Пассажир устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва.
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Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

Военное дело 08:24
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Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола

Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
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Космос

С 2021 года начнут производить три спутника для исследования Арктики

Военное дело 02:23
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Экономика

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
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Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Ведомости 06:22
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
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Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию

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Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

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Экономика

В Севастополе выступили за снижение налогов на три года

Ставки по налогам и сборам следует понизить как минимум на три года, поскольку трудности, которые испытывает бизнес, связаны не только с ограничительными мерами из-за коронавируса, но и с общим ухудшением экономической обстановки в России и мире, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Тимофей Смирнов.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Происшествия

Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге

Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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