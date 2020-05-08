Финансы
ИнтерфаксКвартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 30 млрд рублей.
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Комментарии
Общество
Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
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Политика
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
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РИА Новости 17:15
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 06 мая в 00:27
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит 02:50
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В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Музыка
Боб Дилан выпустит новый альбом
ГЛАС.RU 04:41
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Политика
Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия 23:19
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Происшествия
Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы 11:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
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Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
Музыка
Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 08:23
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 20:59
Общество
В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
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Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех жителей страны с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
VSE42.RU 22:56
Космос
Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм
Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
3DNews 11:20
Общество
Многодетным семьям могут предоставить новые меры поддержки
Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 16:44