Финансы
Finam.RuПрибыль ВТБ в 1 квартале снизилась на 14%
В 1 квартале 2020 года чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО составила 39,8 млрд рублей, снизившись на 14,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов. Об этом сообщила кредитная организация.
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Комментарии
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Vprognoze.ru 06:27
Общество
В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:41
Общество
Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян
Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:41
Технологии
Коронавирус мутирует, заявил ученый
Коронавирус мутирует, сейчас вирусологи пытаются понять его природу, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.
РИА Новости 07:02
Авто
Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Автоновости дня 03:22
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Наука
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
Общество
В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека
За последние сутки в Ростовской области заболели коронавирусом 80 человек, 67 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Городской репортер 03:45
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая
Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
RT на русском 05:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35