Финансы

Finam.RuFinam.RuПрибыль ВТБ в 1 квартале снизилась на 14%

В 1 квартале 2020 года чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО составила 39,8 млрд рублей, снизившись на 14,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов. Об этом сообщила кредитная организация.
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Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Vprognoze.ru 06:27
Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:41
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Общество

Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян

Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:41
Технологии

Коронавирус мутирует, заявил ученый

Коронавирус мутирует, сейчас вирусологи пытаются понять его природу, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.
РИА Новости 07:02
Авто

Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом

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Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Общество

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
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Технологии

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 05:25
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Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
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Общество

В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека

За последние сутки в Ростовской области заболели коронавирусом 80 человек, 67 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Городской репортер 03:45
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
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Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
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Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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