В 1 квартале 2020 года чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО составила 39,8 млрд рублей, снизившись на 14,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов. Об этом сообщила кредитная организация.

Прибыль ВТБ в 1 квартале снизилась на 14%

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