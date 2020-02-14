Экономика
Finam.RuПрибыль «Яндекса» за 2019 год упала на 75%
Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP за 2019 год составила 11,2 млрд рублей ($180,9 млн), что на 75% меньше по сравнению с 2018 годом; рентабельность по чистой прибыли - 6,4%. Об этом сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль выросла на 6% - до 23,5 млрд рублей ($380,3 млн).
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