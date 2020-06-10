Экономика
Вести.RuРоссийские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Гаджеты
Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре
Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Политика
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией
Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
Здоровье
Главврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан
Зори Табасарана 08:01
Происшествия
Росприроднадзор назвал вероятную причину разлива топлива в Норильске
Как отметили в Росприроднадзоре, разгерметизация топливного бака №5 с нефтепродуктами произошла из-за начавшейся у основания резервуара просадки бетонной площадки.
RuNews24.ru 07:48
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Экономика
Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Политика
Следствие ГБР планирует просить суд об аресте Порошенко
Oleksandr Lapin / Globallookpress В Государственном бюро расследований Украины (ГБР) заявили, что следствие планирует просить суд об избрании экс-президенту страны Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста.
РЕН ТВ 09:17
Армия и оружие
Путин поддержал создание новой лизинговой компании
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании новой лизинговой компании, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Rambler News Service 07:41
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Гаджеты
Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт
Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon.
3DNews вчера в 09:08
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Спорт
Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад
Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ 03:34
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.
Советский спорт 01:02
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46