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Вести.RuВести.RuРоссийские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
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с чего всё началось

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Российские банки на фоне пандемии коронавируса в мае получили рекордно низкую прибыль - на уровне 500 млн рублей. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:23

Подробнее о событии

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБК04:33

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъ04:00

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ru03:41

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ru03:51

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Интерфакс03:37

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМ03:28

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАСС03:23
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Происшествия

Задержан известный вор в законе Вася Бандит

Газета.Ru 04:42
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета 04:41
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Происшествия

Лоза высказался о необходимости наказания для Ефремова

Известия вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
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Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения у границы российских ракетоносцев Ту-95МС, следует из сообщения Минобороны.
РИА Новости 04:36
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Футбол

Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски

Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
Советский спорт 01:02
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
39
Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
233
Происшествия

ФСИН назвала условия домашнего ареста Ефремова

Федеральная служба исполнения наказаний назвала условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова.
Профиль 01:01
402
Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
2
Общество

В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений

На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
239
Армия и оружие

Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
Здоровье

Число случаев коронавируса в Амурской области приближается к 800

9 июня в Амурской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса: 20 - в Благовещенске, 16 - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Благовещенском, Магдагачинском и Мазановском районах, по одному - в Тынде, Шимановске и Серышевском районах.
Телепорт вчера в 02:20
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Политика

Порошенко приехал на допрос в ГБР

Киев, 10 июня 2020, 11:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили 10 июня журналисты telegram-канала «Наблюдатель».
REGNUM 04:29
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
436
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
60
Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
29
Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета 03:55
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
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Наука

Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне

Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru вчера в 05:09
3
Общество

Путин поручил выплатить пособия на детей безработным опекунам

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить норму о доплате на несовершеннолетних детей на безработных опекунов.
Известия 08 июня в 09:46
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Общество

Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
86
Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала о большом обмане Михаила Ефремова

Газета.Ru 04:07
3
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
5
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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