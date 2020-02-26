Финансы

КоммерсантъКоммерсантъПрибыль группы ВТБ выросла по плану

Основной рост прибыли обеспечили комиссионные доходы (на 29%) и улучшение качества активов, тогда как чистые процентные доходы выросли на символические 0,2%. ВТБ сохраняет планы направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, однако собирается выплачивать их траншами, чтобы не создавать нагрузку на капитал.
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