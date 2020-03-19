Коронавирус
RT на русскомПрибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
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с чего всё началось
Вернувшиеся из-за границы россияне должны незамедлительно сообщать о себе на региональную горячую линию, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном портале нормативных актов.РБК07:11
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Общество
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Кино
В фильме «Тор: Рагнарек» появились старший брат и кузина Криса Хемсворта
Происшествия
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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
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