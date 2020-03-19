с чего всё началось

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Общество МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Общество Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, состояние его здоровья не вызывает беспокойство - заявление дворца.

Политика Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

Армия и оружие Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19 Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Политика Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму Бизнесмен Евгений Пригожин, владелец кейтеринговой компании "Конкорд" потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра возбудить уголовные дела в отношении экс-президента Барака Обамы, руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании.

Происшествия Коронавирус подтвержден у шахматиста из Ирландии в Мурманске Лаборатория Новосибирского института "Вектор" подтвердила наличие коронавируса у гражданина Ирландии, госпитализированного с подозрением коронавирус 16 марта, после участия в шахматном турнире в Мурманске.