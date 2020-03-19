Коронавирус
RT на русскомПрибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Читать в источнике
Оценить275
с чего всё началось
Вернувшиеся из-за границы россияне должны незамедлительно сообщать о себе на региональную горячую линию, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном портале нормативных актов.РБК07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:09, Ашберн
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Посольство: Около 600 россиян сегодня вернутся домой из Черногории
Как рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства Кирилл Киржа, два рейса с россиянами вылетят из Черногории сегодня вечером.
Общество
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, состояние его здоровья не вызывает беспокойство - заявление дворца.
Игры
В Valve объяснили задержку Half-Life 3 «тупостью»
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил геймерам, почему его компания так долго не выпускала новую часть Half-Life.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Армия и оружие
Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19
Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
Бизнесмен Евгений Пригожин, владелец кейтеринговой компании "Конкорд" потребовал от генпрокурора США Уильяма Барра возбудить уголовные дела в отношении экс-президента Барака Обамы, руководителей Минюста США, парламентариев и дипломатов за незаконное преследование его компании.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Происшествия
Коронавирус подтвержден у шахматиста из Ирландии в Мурманске
Лаборатория Новосибирского института "Вектор" подтвердила наличие коронавируса у гражданина Ирландии, госпитализированного с подозрением коронавирус 16 марта, после участия в шахматном турнире в Мурманске.
Общество
Российские суды закрываются на карантин
Об изменении режима работы столичных судов в связи с эпидемией коронавируса Мосгорсуд сообщил еще в начале этой недели: граждан попросили воздержаться от посещения зданий судов в случае плохого самочувствия, для подачи процессуальных документов пользоваться почтой и единым информационным порталом, а к обычному досмотру должно добавиться еще и измерение температуры.