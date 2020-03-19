Коронавирус
Говорит МоскваРоспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
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с чего всё началось
В постановлении Анны Поповой губернаторам поручается обеспечить двухнедельную изоляцию «всех лиц, прибывающих на территорию РФ», в связи с «продолжающимся распространением» COVID-19.Коммерсантъвчера в 16:10
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В России всех прибывающих из-за границы обяжут пройти двухнедельный карантин
БИЗНЕС Onlineвчера в 06:08
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В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
«Обнуление» сроков снизило доверие россиян к Путину
Уровень одобрения президента Владимира Путина снизился на 3% после новости об «обнулении» его президентских сроков.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Энергетика
WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен
Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
Здоровье
Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом
Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили
В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Происшествия
Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке «Атлант»
На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар.
Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Общество
МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере
Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.