с чего всё началось

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

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