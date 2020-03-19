с чего всё началось

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

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