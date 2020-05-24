Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПрибывающих в Крым граждан обяжут заплатить за обсерватор

В случае отказа от оплаты, отметил Аксенов, исковые требования будут направляться в суд. При этом сумму, в которую обойдется пребывание в обсерваторе, глава региона не назвал. В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
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с чего всё началось

Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
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Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

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В Крыму приезжающих без конкретной цели будут помещать в обсерватор за плату

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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