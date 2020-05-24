Коронавирус
BFM.ruПрибывающих в Крым граждан обяжут заплатить за обсерватор
В случае отказа от оплаты, отметил Аксенов, исковые требования будут направляться в суд. При этом сумму, в которую обойдется пребывание в обсерваторе, глава региона не назвал. В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.
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с чего всё началось
Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.Интерфакс04:16
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