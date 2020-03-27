Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда. Сейчас россияне, побывавшие за границей, изолированы в детском лагере «Юбилейный» в селе Березняки, которое входит в состав городского округа.
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Лимаренко: У 29 сахалинцев, прилетевших из Таиланда, тесты на коронавирус оказались сомнительными

РИА Сахалин-Курилы01:45

Количество подозрительных тестов у пассажиров тайского рейса выросло до 34

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Сергей Надсадин обратился к жителям Южно-Сахалинска в связи угрозой коронавируса

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Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

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Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев

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На Сахалине на карантин поместят 241 туриста из Таиланда

ДВ-РОССвчера в 07:14
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Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 04:21
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Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
REGNUM 05:43
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
3DNews вчера в 16:07
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Политика

Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус

В свою очередь бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил агентству, что необходимо не только проверять на эту инфекцию парламентариев, но и сотрудников аппарата, которые продолжают работать в Думе.
Говорит Москва 04:22
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 17:32
Авто

УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Новые автомобили 06:01
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
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Pravda.Ru 06:26
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

NewInform 03:36
Общество

В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 04:38
Футбол

Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром.
Soccer.ru 04:47
Здоровье

Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Народные новости 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

РИА Новости 06:12
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
ТАСС 05:07
Космос

Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса

Снимки с космических аппаратов Sentinel-2 и Метеор-М представлены на сайте НИЦ «Планета».
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Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
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Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн

Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
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Политика

В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
Московский Комсомолец 06:36
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
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