Коронавирус
ФедералПрессВ Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда. Сейчас россияне, побывавшие за границей, изолированы в детском лагере «Юбилейный» в селе Березняки, которое входит в состав городского округа.
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Сергей Надсадин обратился к жителям Южно-Сахалинска в связи угрозой коронавируса
SakhalinMedia.ru02:21
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Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
Всех депутатов Госдумы проверят на коронавирус
В свою очередь бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил агентству, что необходимо не только проверять на эту инфекцию парламентариев, но и сотрудников аппарата, которые продолжают работать в Думе.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
Общество
В Госдуме не исключили перенос ЕГЭ из-за коронавируса
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.
Футбол
Кафу: «Даже Месси не может сравниться с Неймаром»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко отозвался о форварде ПСЖ Неймаре:По уровню мастерства ни один футболист в мире не может сравниться с Неймаром.
Здоровье
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие коронавирусом пенсионеры
Известный доктор и телеведущий Александр Мясников считает, что пенсионеры умирают вовсе не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и сейчас составляет 1036 человек, случаи заражения зафиксированы в 58 регионах страны.
Космос
Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса
Снимки с космических аппаратов Sentinel-2 и Метеор-М представлены на сайте НИЦ «Планета».
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Политика
В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса
С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.