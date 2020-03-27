В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда. Сейчас россияне, побывавшие за границей, изолированы в детском лагере «Юбилейный» в селе Березняки, которое входит в состав городского округа.

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

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