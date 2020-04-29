Коронавирус

ТурДомТурДомТуристов в Крыму ждет обязательная обсервация

Если после прибытия в Крым отдыхающий в течение нескольких часов не явится в обсерватор, то он будет объявлен в розыск, в отношении него составят ориентировку на немедленное задержание.
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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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