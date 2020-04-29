Коронавирус
ТурДомТуристов в Крыму ждет обязательная обсервация
Если после прибытия в Крым отдыхающий в течение нескольких часов не явится в обсерватор, то он будет объявлен в розыск, в отношении него составят ориентировку на немедленное задержание.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Футбол
ESPN назвал Мбаппе лучшим молодым футболистом мира
Американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших футболистов мира не старше 21 года.
Советский спорт 09:13
Политика
Путин вновь выступит с обращением по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам по поводу эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Время Н вчера в 07:00
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Здоровье
Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей
Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о выявлении случаев заболеваний редким воспалительным синдромом среди детей и отметил, что пока нет данных о том, может ли это быть связано с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Политика
Путин призвал не допустить дефицит топлива в России
"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 07:48
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
Стартовали продажи самой дорогой комплектации российского автомобиля Lada Xray Cross, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:10
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»
Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Путин установил нерабочие дни с 6 по 8 мая
В Кремле сообщили, что глава государства подписал указ, который продлевает действия ограничений по коронавирусу, а также установление нерабочих дней 6–8 мая с сохранением заработной платы работников.
Политика Сегодня вчера в 12:20
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV вчера в 04:13
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38