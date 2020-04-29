Жители материковой части России, прибывающие в Крым без прописки или собственного жилья на полуострове, проведут в обсерваторе две недели. Об этом в среду, 29 апреля, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор

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