Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

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Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

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Происшествия Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Здоровье Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.