Общество
РБКПрибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Современный больничный комплекс в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:03
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Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
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Первый доступный электрокар Dacia Spring представлен официально
Румынский бренд Dacia, входящий в концерн Renault, представил свой первый электрокар Spring, главной особенностью которого является традиционная для марки доступность.
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В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
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Российского блогера-гея выселили из квартиры
Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
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Профильный для конституционного законопроекта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил перед принятием во втором чтении президентские поправки в законопроект об изменении в Конституцию.