Общество
РБКПрибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Современный больничный комплекс в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:03
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Авто
Skoda рассекретила самую быструю Octavia RS iV
Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Шоу-бизнес
Пелагея уверена в певческом таланте трехлетней дочери Таисии
Певица Пелагея уверена в том, что её трехлетнюю дочь Таисию в будущем ждет большой успех на сцене.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.
Происшествия
В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Игры
Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Здоровье
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Общество
«Победа» сократит количество полетов в Италию
Российская бюджетная авиакомпания "Победа" поменяет программу полетов в Италию.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но будет работать и с другими поставщиками сырья.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Экономика
Шнуров написал стих о том, как в России сэкономили на пенсионерах
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что правительство России сэкономило 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе.
Здоровье
Правительство РФ может получить право регулировать цены на лекарства
Право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается также предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%.