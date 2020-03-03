Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

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