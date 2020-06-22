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Газета.RuГазета.Ru

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. В настоящее время устанавливается местоположение указанных лиц, говорится в сообщении.В источнике
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Полиция установила личности распространителей SIM-карт для голосования по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°10:39

Полиция установила причастных к созданию поддельных аккаунтов для голосования по поправкам

Дождь11:43

Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

РИА Новости10:40

МВД нашло причастных к попытке сфальсифицировать голосование по поправкам

РБК12:29

Причастных к афере с сим-картами для голосования по Конституции установили в Москве

Вечерняя Москва10:30

Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

RT на русском10:24

Установлены причастные к аферам с sim-картами для фальсификаций голосования по конституции

ТАСС10:05
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Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы12:32
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости10:56
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Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс09:07
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В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости14:06
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«Роскосмос» назначил главного конструктора корабля «Орел»

Разработка пилотируемого корабля нового поколения поручена Игорю Хамице "Роскосмос" огласил имя главного конструктора, которому поручена разработка пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орел".
SM News20 июня в 12:24
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На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ruвчера в 02:34
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