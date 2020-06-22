Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. В настоящее время устанавливается местоположение указанных лиц, говорится в сообщении.

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

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