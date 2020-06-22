В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.

Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

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