Общество
РИА НовостиПолиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
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Наука
Тихий океан признан самым глубоким на планете
NewInform 13:34
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ 07:47
Политика
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:21
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат вчера в 16:31
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Футбол
Темнокожий футболист «Ливерпуля» Мане испортил акцию против расизма
Перед матчем команды договорились, что после стартового свистка все футболисты на поле встанут на одно колено в знак борьбы с дискриминацией в рамках акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
Sport24.ru вчера в 15:47
Политика
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
РБК 13:53
Общество
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, в связи с чем со вторника, 23 июня, отменяется действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений.
Lenta.ru 17:05
Игры
WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр
Goroday.ru вчера в 17:59
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
Кино
Опубликован трейлер комедийного боевика «King’s Man: Начало»
Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер комедийного боевика King’s man: Начало — приквела первых двух фильмов о секретной службе супершпионов.
iReactor 09:35
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Общество
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru вчера в 07:19
Футбол
Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолет с баннером «Жизни белых важны»
Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны", сообщает Twitter Mirror Football.
Газета.Ru 16:47
Кино
Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
В США умер режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер в возрасте 80 лет.
Реальное время 16:37
Гаджеты
IPhone получит функцию ключа от автомобиля
Компания Apple в ходе конференции WWDC-2020 анонсировала обновление системы CarPlay на iPhone, которое превратит смартфон в ключ от автомобиля.
Rambler News Service 13:57
Происшествия
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Здоровье
Награды за борьбу с коронавирусом получил 81 саратовец
СаратовБизнесКонсалтинг 03:54
Общество
Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.
RT на русском 09:05
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Футбол
«Ювентус» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Болоньей" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 18:02
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10