Политика
RT на русскомПричастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный.
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с чего всё началось
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.РИА Новостивчера в 23:06
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