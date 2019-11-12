Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.

с чего всё началось

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный.

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

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