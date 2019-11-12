Политика

RT на русскомRT на русскомПричастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил об отстранении от проекта лиц, причастных к коррупции на космодроме Восточный.
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с чего всё началось

«Роскосмос» ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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