с чего всё началось

Хвостиком на макушке четвероклассника красноярской школы заинтересовалось управление по Красноярскому краю Следственного комитета России. Из-за прически школьника разгорелся нешуточный скандал.

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Политика Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.

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