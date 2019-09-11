Общество
Вести.RuПрической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет
Хвостиком на макушке четвероклассника красноярской школы заинтересовалось управление по Красноярскому краю Следственного комитета России. Из-за прически школьника разгорелся нешуточный скандал.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Как пишет информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.Медиазона11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Сильно модный? Сиди дома! Школу обвинили в травле четвероклассника за хипстерский пучок
КП - Красноярск09 сентября в 07:25
Школьника с модной прической хотят отправить на домашнее обучение в Красноярском крае
ИА Запад2409 сентября в 03:00
Мальчикам пучки нельзя. Сибирского школьника пригрозили отправить на домашнее обучение за прическу
Телеканал 360°09 сентября в 07:45
Школа против блонда и хвостов: 4-классника выгоняют на домашнее обучение из-за стрижки
Провинция.ру09 сентября в 03:34
Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически
РИА Новости09 сентября в 10:01
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:24, Вашингтон
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Теннис
Андрееску после победы на US Open пропустит турнир в Осаке
Спорт-Экспресс вчера в 14:11
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Политика
Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
Lenta.ru 13:31
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Футбол
Роман Бабаев поставил оценку трансферной кампании ЦСКА летом-2019
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своей оценкой трансферной кампании армейцев летом 2019 года.
Спорт-Экспресс 16:00
Экономика
План действий по разгону экономики внесли в правительство
Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Политика
Екатерина Алтабаева идёт в сенаторы от заксобрания Севастополя
В качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации РФ от законодательного собрания Севастополя региональное отделение "Единой России" выдвинуло экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву.
SevastopolMedia.ru 12:20
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
Сразу после презентации новых смартфонов компания Apple на своем офицальном сайте резко снизила цены на модели iPhone предыдущих поколений, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
Российская газета 11:26
Авто
Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски.
Журнал Авто.ру 14:05
Футбол
Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы
Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.
Вести.Ru 06:44
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Политика
Рада одобрила закон Зеленского о незаконном обогащении
Законопроект о возвращении уголовной ответственности украинских чиновников за незаконное обогащение одобрила в первом чтении Верховная рада.
News.ru 06:32
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23