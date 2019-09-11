Общество

Вести.RuВести.RuПрической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

Хвостиком на макушке четвероклассника красноярской школы заинтересовалось управление по Красноярскому краю Следственного комитета России. Из-за прически школьника разгорелся нешуточный скандал.
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 информационный проект «Борус», 1 сентября директриса общеобразовательной школы №4 Людмила Пестова сделала четверокласснику Прохору Ильиных замечание за стрижку — у него выбриты виски, обесцвеченные волосы собраны в хвост.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:24, Вашингтон
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