Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

Причинами подорожания бензина Минэнерго назвало морозы и повышенный спрос

Рост цен достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%. В ведомстве заявили, что причинами подорожания стали возросший спрос на топливо и морозы, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось

Минэнерго назвало причины роста цены бензина на АЗС

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.
ТАСС03:55

Подробнее о событии

Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами

РИА Новости07:28

Названы причины роста цены бензина на АЗС

Lenta.ru07:03

Минэнерго назвало причины роста цены бензина на АЗС

ТАСС03:55

Минэнерго объяснило рост цен на топливо в марте

ПРАЙМ05:50

Минэнерго объяснило рост стоимости бензина на АЗС

Национальная служба новостей04:28

В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте

REGNUM04:01

Минэнерго объяснило рост цен на топливо в марте

RT на русском06:10
Интересное

Акции «Башкирской содовой компании» перечислили на счет Росимущества

Ранее в целях защиты государственных интересов в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании акций указанного общества из незаконного владения АО "Башкирская химия", ООО Торговый дом "Башкирская химия" и АО "Региональный фонд".
РИА Новости11:39

Минспорт России и РФС заключили Соглашение о развитии футбола с Санкт-Петербургом

Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз, Правительство Санкт-Петербурга и Федерация футбола Санкт-Петербурга заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
АК&М10:00