Причинами подорожания бензина Минэнерго назвало морозы и повышенный спрос
Рост цен достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%. В ведомстве заявили, что причинами подорожания стали возросший спрос на топливо и морозы, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Минэнерго назвало причины роста цены бензина на АЗС
"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.
ТАСС03:55