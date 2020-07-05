Происшествия
Московский КомсомолецПричиной ДТП с шестью автомобилями в Москве стала бронхиальная астма
Причиной ДТП с участием шести автомобилей на Проспекте Мира в Москве мог стать приступ бронхиальной астмы у водителя, который наехал на машины, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Массовое ДТП на проспекте Мира могло произойти из-за приступа астмы у водителя
Говорит Москвавчера в 13:44
Дептранс: ДТП на проспекте Мира произошло из-за приступа астмы у виновника аварии
Агентство Москвавчера в 13:59
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:49
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Здоровье
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
Автоспорт
Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
RT на русском вчера в 22:15
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru вчера в 16:10
Общество
Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Здоровье
Стоматологи рассказали, как определить болезни по языку
Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
Невские Новости вчера в 21:27
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Киберспорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru вчера в 17:02
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Lenta.ru вчера в 23:38
Общество
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
ИноСМИ вчера в 23:03
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК вчера в 20:19
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ вчера в 01:52
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса на пациентах
В ходе тестов выяснилось, что три упомянутых лекарства почти не приводят к снижению смертности от COVID-19.
RuNews24.ru 04 июля в 15:56
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
Здоровье
В Балахтинском районе ввели карантин из-за бешенства у кошки
На сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что 30 июня на территории поселка Балахта выявили бешенство.
ТВ-Енисей вчера в 21:27
Здоровье
В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг
В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости вчера в 07:47