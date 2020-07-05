Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПричиной ДТП с шестью автомобилями в Москве стала бронхиальная астма

Причиной ДТП с участием шести автомобилей на Проспекте Мира в Москве мог стать приступ бронхиальной астмы у водителя, который наехал на машины, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
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Названа предварительная причина аварии на проспекте Мира в Москве

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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РИА Новости вчера в 12:13
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Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

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Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

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Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
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