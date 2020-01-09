Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПричиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету

Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
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