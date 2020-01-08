Происшествия

Газета.RuГазета.RuПричиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось
«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе, и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил
 агентству IRNA Низами.
Телеканал 360°02:31

Подробнее о событии

Появилось видео с места крушения самолета под Тегераном

Московский Комсомолец05:18

Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Иране

RT на русском02:20

Иран опроверг версию о столкновении украинского лайнера с ракетой

Телеканал 360°02:31

Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing

РБК01:23

Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране

РИА Новости01:20

Названа причина крушения украинского самолета в Иране

РЕН ТВ01:07

Названа причина крушения украинского лайнера в Иране

Известия01:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Названо гражданство пассажиров разбившегося в Иране Boeing

BFM.ru 02:19
Здоровье

Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году

25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Ranpress.ru вчера в 04:41
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше

Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 05:14
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Футбол

Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»

Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.
Soccer.ru вчера в 23:53
Гаджеты

Смартфоны Realme 5 установили рекорд продаж

В линейку Realme 5 входят смартфоны Realme 5, Realme 5 Pro и Realme 5s и Realme 5i, но вышеупомянутые 5,5 миллиона смартфонов — это только первые три модели.
iXBT.com вчера в 01:19
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru вчера в 02:40
Культура

CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов

Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Popcornnews.ru 03:50
Армия и оружие

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Аргументы и Факты вчера в 23:15
Политика

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
Гаджеты

Alienware показала концепт UFO – PC-аналога Nintendo Switch

Cyber.sports.ru вчера в 08:38
Футбол

«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера

NewInform вчера в 21:07
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Московский Комсомолец 05:08
Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
F1news.ru 02:25
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Политика

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Российская газета вчера в 18:15
Кино

Объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов

Рано утром в понедельник были объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов.
Кинобизнес сегодня 06 января в 15:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Космос

SpaceX успешно вывела в космос 60 спутников Starlink

Компания SpaceX информировала о выводе в космическое пространство 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.
Инфорос вчера в 02:34
Кино

Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана

Столица 24 вчера в 11:30
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Кино

Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде

Политическая Экспертиза 01:25
ещё по теме
Главное