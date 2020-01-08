с чего всё началось

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.

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