Происшествия
Газета.RuПричиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.
Читать в источнике
Оценить253
с чего всё началось
«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе, и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил агентству IRNA Низами.Телеканал 360°02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США
Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше
Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»
Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.
Гаджеты
Смартфоны Realme 5 установили рекорд продаж
В линейку Realme 5 входят смартфоны Realme 5, Realme 5 Pro и Realme 5s и Realme 5i, но вышеупомянутые 5,5 миллиона смартфонов — это только первые три модели.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Культура
CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов
Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Армия и оружие
Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Политика
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Гаджеты
Alienware показала концепт UFO – PC-аналога Nintendo Switch
Футбол
«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Кино
Объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов
Рано утром в понедельник были объявлены номинанты на 72-ю премию Американской Гильдии сценаристов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Футбол
Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео
Космос
SpaceX успешно вывела в космос 60 спутников Starlink
Компания SpaceX информировала о выводе в космическое пространство 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.
Кино
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Кино