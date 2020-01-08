Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Армия и оружие Иран объявил о завершении мести за Сулеймани Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.

Здоровье Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел прием граждан Сегодня пришли сельхозтоваропроизводители, по результатам встречи мы договорились, что с управлением сельского хозяйства будет разработана дорожная карта, будем двигаться в этом направлении, потому что люди всегда тонко чувствуют, что нужно и как нужно делать, – сказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн.