Происшествия
Znak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Футбол
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги
В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Армия и оружие
Иран объявил о завершении мести за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Армия и оружие
Иран атаковал американские авиабазы в Ираке
Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Здоровье
Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м
Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
Здоровье
Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел прием граждан
Сегодня пришли сельхозтоваропроизводители, по результатам встречи мы договорились, что с управлением сельского хозяйства будет разработана дорожная карта, будем двигаться в этом направлении, потому что люди всегда тонко чувствуют, что нужно и как нужно делать, – сказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
Общество
В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота
Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в городе Дальнегорске Приморского края, сообщает Центр реабилитации диких животных "Тигр" на своей странице в Instagram.
Экономика
Мир потратил на оборону 1,8 трлн долларов в 2019 году
Общемировой уровень расходов на оборону в 2019 году превысил 1,8 триллиона долларов.
Футбол
«Наполи» вместо Лоботки может приобрести хавбека «Лейпцига» Демме
Отмечается, что неаполитанцы не могут договориться с полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой, поэтому планируют покупку 28-летнего немецкого хавбека из "Зальцбурга".
Кино
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января
Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Здоровье
Количество заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
Количество заболевших корью в Якутске достигло 68 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Кино
Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги
Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».