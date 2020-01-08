Происшествия
Znak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Футбол
«Бавария» может приобрести Заа у «Кристал Пэлас»
Отмечается, что трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен, так как «Бавария» не готова платить за Заа около 80 млн евро, который требует «Кристал Пэлас».
Хоккей
Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина матч стал дебютным в НХЛ.
Технологии
В Челябинской области появилось мобильное приложение МФЦ
По словам представителя ведомства, в 2020 году в МФЦ Челябинской области появится роботизированный колл-центр, который ответит на вопросы жителей о статусе или результате оказания услуги.
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Здоровье
Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м
Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Фигурное катание
Туктамышева опубликовала фото в шикарном наряде: «Когда пригласили в шаурмечную»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию в шикарном наряде.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Политика
Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока»
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.
Происшествия
В МВД Украины сообщили, что причины авиакатастрофы определит Иран
Армия и оружие
Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Политика
Путин и Эрдоган обеспокоены обострением ситуации на Ближнем Востоке
Турция и Россия на фоне обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке показывают примеры сотрудничества для общего блага, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Модель выполнена по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает, что смартфон выдержит падения на твердую поверхность.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Армия и оружие