Происшествия

Znak.comZnak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Что произошло за день: среда, 8 января

Интерфакс13:00

Названа причина крушения украинского самолета в Иране

РЕН ТВ01:07

США обязательно используют крушение украинского Boeing против Ирана, уверен Вассерман

Народные новости05:44

Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране

РИА Новости01:20

Аэропорт Тегерана назвал причину крушения украинского лайнера

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Эксперт прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране

RT на русском07:07

Названа причина крушения украинского лайнера в Иране

Известия01:04
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Происшествия

Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

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Турция и Россия на фоне обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке показывают примеры сотрудничества для общего блага, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
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Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

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