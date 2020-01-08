Происшествия

Znak.comZnak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране

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США обязательно используют крушение украинского Boeing против Ирана, уверен Вассерман

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Что произошло за день: среда, 8 января

Интерфаксвчера в 13:00

Аэропорт Тегерана назвал причину крушения украинского лайнера

Телеканал 360°вчера в 01:08

Названа причина крушения украинского самолета в Иране

РЕН ТВвчера в 01:07

Названа причина крушения украинского лайнера в Иране

Известиявчера в 01:04
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Российская газета вчера в 18:55
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

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РБК вчера в 13:47
Экономика

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Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Происшествия

На Украине чиновницу ранили из арбалета

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Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости вчера в 15:52
Общество

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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Наука

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В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
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Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол

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Общество

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Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

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В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
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Общество

Территорию под метро распланировали в Красноярске

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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
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Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
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РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 23:04
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ вчера в 21:26
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