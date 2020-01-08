Происшествия
Znak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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США обязательно используют крушение украинского Boeing против Ирана, уверен Вассерман
Народные новостивчера в 05:44
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