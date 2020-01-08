Происшествия
Znak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём
Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Хоккей
Российский голкипер Игорь Шестеркин дебютировал в НХЛ
В победном для «Нью-Йорк Рейнджерс» домашнем матче против «Колорадо Эвеланш»: 5:3, свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел вратарь из России Игорь Шестеркин.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Здоровье
Вздутие живота может указывать на рак кишечника
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Политика
Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы
Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Хоккей
Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ
"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
МЧС рекомендует омичам не выходить на улицу из-за выбросов
По данным МЧС, передвижная экологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора выезжала в Советский и Ленинский округ города Омска, где выявила превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, и этилбензола — в 2,7 раза.
Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Армия и оружие
Самолет ВВС США уничтожен во время ракетного удара из Ирана
Самолет американских ВВС уничтожен на взлетно-посадочной полосе военной базы «Айн-аль-Асад» в Ираке во время ракетного обстрела.
Наука
Создали тепловой квантовый двигатель
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Происшествия