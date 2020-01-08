Происшествия

Znak.comZnak.comПричиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
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Названа причина крушения украинского лайнера в Иране

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