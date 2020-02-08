Происшествия
News.ruПричиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт
Массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Произошла трагедия, погибли люди.
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Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку арестовали замдиректора аэропорта
В Петрозаводске суд арестовал на два месяца замдиректора по строительству местного аэропорта - Игоря Волчека, передаёт ОТР.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Авто
«АвтоВАЗ» временно приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства в вечернюю смену 7 февраля и дневную смену 8 февраля, сообщает профсоюз организации в соцсети «ВКонтакте».
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Политика
Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил главу российского МИД Сергея Лаврова за его визит.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло
Энергетика
Нам осталось 20 лет: что будет «после нефти»
Ведь даже оптимистичные прогнозы предполагают, что "пик нефти" наступит уже через десять-пятнадцать лет, после чего спрос начнет постепенно снижаться.
Общество
В Челябинской области создают карантинный центр по коронавирусу
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Общество