Происшествия

News.ruNews.ruПричиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

Массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Произошла трагедия, погибли люди.
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Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

ТАСС02:43

Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

Известия02:37

В Казахстане назвали причину массовой драки с восемью погибшими

RT на русском02:25

Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

РБК02:08

Названа причина массовой драки в Казахстане

РИА Новости02:00

В массовом межнациональном конфликте в Казахстане погибли восемь человек, десятки пострадали

URA.Ru01:55

Названа причина страшной массовой драки на юге Казахстана

РЕН ТВ01:49
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Аргументы недели 04:42
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Происшествия

В Петрозаводске за взятку арестовали замдиректора аэропорта

В Петрозаводске суд арестовал на два месяца замдиректора по строительству местного аэропорта - Игоря Волчека, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 05:27
Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU вчера в 13:13
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Гаджеты

В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 13:03
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Авто

«АвтоВАЗ» временно приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства в вечернюю смену 7 февраля и дневную смену 8 февраля, сообщает профсоюз организации в соцсети «ВКонтакте».
Телеканал 360° 06 февраля в 14:30
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС 04:18
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил главу российского МИД Сергея Лаврова за его визит.
РБК вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Коммерсантъ 05:23
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Футбол

Иньеста с «Виссел Кобе» взял Суперкубок Японии впервые в истории

Soccer.ru 04:28
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК 05 февраля в 23:00
Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

РБК 06:04
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 06 февраля в 16:05
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
РБК 06:05
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Donday.ru 05 февраля в 07:16
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло

iReactor вчера в 21:43
Энергетика

Нам осталось 20 лет: что будет «после нефти»

Ведь даже оптимистичные прогнозы предполагают, что "пик нефти" наступит уже через десять-пятнадцать лет, после чего спрос начнет постепенно снижаться.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

В Челябинской области создают карантинный центр по коронавирусу

Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:42
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Общество

В Ярославле прошел митинг за отставку мэра

Коммерсантъ 06:06
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