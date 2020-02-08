Массовая драка и беспорядки на юге Казахстана разгорелись из-за бытового конфликта. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Произошла трагедия, погибли люди.

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

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