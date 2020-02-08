Происшествия
RT на русскомОпубликовано видео массовой драки в Казахстане
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с чего всё началось
По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, России следует учиться на ошибках Казахстана. Говоря о причинах массовой драки на юге Казахстана, Даурен Абаев призвал блогеров и СМИ пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию.ФАН04:16
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Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Экономика
В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Хоккей
Олимпийская сборная России уступила Словакии на Kaufland Cup
Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0). Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка
Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Единоборства
Гаджиев заявил, что готов организовать бой Емельяненко и Смолякова
Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между бойцом UFC Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.
Хоккей
Швеция — Россия 1:0 (2-й период)
Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение игрокам Финляндии в матче третьего этапа Евротура «Шведские игры» – 3:1. В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
«Спартак» победил, но судить о нём рано
«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. "Соккер.ру" – о матче с "Партизаном" и готовности команды Тедеско.
Общество
Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России
Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
Шоу-бизнес
Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа
Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Армия и оружие
На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»
На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».