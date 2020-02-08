Происшествия

RT на русскомRT на русскомОпубликовано видео массовой драки в Казахстане

В сети опубликовали видео с места массовой драки на юге Казахстана.
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с чего всё началось

Малькевич заявил, что ужесточение правил в Сети поможет РФ избежать массовых беспорядков

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, России следует учиться на ошибках Казахстана. Говоря о причинах массовой драки на юге Казахстана, Даурен Абаев призвал блогеров и СМИ пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию.
ФАН04:16

Подробнее о событии

Опубликовано видео массовой драки в Казахстане

RT на русском09:59

В Сети появилось видео с места массовой драки в Казахстане

РБК03:52

Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

Известия02:37

Казахстанские власти назвали причину массового побоища с погибшими

Телеканал 360°02:42

Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

ТАСС02:43

Названа причина массовой драки в Казахстане

РИА Новости02:00

Названа причина страшной массовой драки на юге Казахстана

РЕН ТВ01:49
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Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
Политика

Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Газета.Ru 07:01
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском вчера в 05:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

В США оценили новое вооружение МиГ-31

Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Военное дело 10:27
Хоккей

Олимпийская сборная России уступила Словакии на Kaufland Cup

Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0). Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч.
Матч ТВ 10:12
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Происшествия

Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка

Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Росбалт 10:21
Единоборства

Гаджиев заявил, что готов организовать бой Емельяненко и Смолякова

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между бойцом UFC Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.
Нева Спорт 04:25
Хоккей

Швеция — Россия 1:0 (2-й период)

Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение игрокам Финляндии в матче третьего этапа Евротура «Шведские игры» – 3:1. В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.
ProstoProSport 08:45
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Известия 07:12
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Футбол

«Спартак» победил, но судить о нём рано

«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. "Соккер.ру" – о матче с "Партизаном" и готовности команды Тедеско.
Soccer.ru 10:50
Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа

Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Вечерняя Москва вчера в 23:39
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Кино

В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

Piter.tv 09:35
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
CarsWeek.ru 03:08
Армия и оружие

На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»

На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.
Pravda.Ru вчера в 16:46
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Кино

Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»

Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Мой Брянск 06 февраля в 09:18
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