По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, России следует учиться на ошибках Казахстана. Говоря о причинах массовой драки на юге Казахстана, Даурен Абаев призвал блогеров и СМИ пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию.

с чего всё началось

В сети опубликовали видео с места массовой драки на юге Казахстана.

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