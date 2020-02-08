Старейшины рассказали членам правительственной комиссии Казахстана, что массовая драка на юге страны, приведшая к гибели людей, произошла на почве бытового конфликта.

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

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