Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПричиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

Старейшины рассказали членам правительственной комиссии Казахстана, что массовая драка на юге страны, приведшая к гибели людей, произошла на почве бытового конфликта.
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Свыше 300 человек приняли участие в массовой драке на юге Казахстана

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Власти Казахстана назвали причину столкновений в Жамбылской области

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Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими

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Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

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Казахстанские власти назвали причину массового побоища с погибшими

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Названа причина массовой драки в Казахстане

РИА Новости02:00

Названа причина страшной массовой драки на юге Казахстана

РЕН ТВ01:49
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Биатлонистка Кайшева выиграла в спринте на Кубке IBU в Италии

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Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
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Межнациональный погром на границе Казахстана и Киргизии: есть погибшие

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В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

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РИА Новости 00:26
Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Аргументы недели 04:42
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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Согласно проекту системы мер защиты торговли после Brexit, в отношении РФ будут сняты антидемпинговые пошлины на металлические и чугунные трубы, на алюминиевую фольгу, кремниево-железные сплавы, на карбамидо-аммиачную смесь и на трубные фитинги из стали или чугуна.
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Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
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Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
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