Происшествия
ИнтерфаксПричиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт
Старейшины рассказали членам правительственной комиссии Казахстана, что массовая драка на юге страны, приведшая к гибели людей, произошла на почве бытового конфликта.
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Авто
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Настасья Самбурская рассказала поклонникам о расставании.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Политика
Великобритания отменит часть антироссийских санкций
Согласно проекту системы мер защиты торговли после Brexit, в отношении РФ будут сняты антидемпинговые пошлины на металлические и чугунные трубы, на алюминиевую фольгу, кремниево-железные сплавы, на карбамидо-аммиачную смесь и на трубные фитинги из стали или чугуна.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Общество
15 граждан КНР разместили в карантинной зоне Челябинской области
15 граждан Китайской Народной республики отправили во временную карантинную зону, которую организовали в медицинском центре «Северный» в Миассе.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Политика
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.