Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Причиной возгорания в больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожар в корпусе больницы №50 на 800 пациентов с коронавирусом COVID-19 начался около в 20:30.

ТАСС: источником пожара в больнице Москвы стал аппарат ИВЛ

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