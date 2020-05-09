Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТАСС: источником пожара в больнице Москвы стал аппарат ИВЛ

Причиной возгорания в больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожар в корпусе больницы №50 на 800 пациентов с коронавирусом COVID-19 начался около в 20:30.
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Источник: неисправность аппарата ИВЛ стала причиной пожара в больнице на севере Москвы

Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАССвчера в 15:07

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ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

РБКвчера в 17:07

Названа предварительная причина пожара в московской больнице

Известиявчера в 14:34

Аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице для зараженных коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:16

Источник: неисправность аппарата ИВЛ стала причиной пожара в больнице на севере Москвы

ТАССвчера в 15:07

Названа причина пожара в больнице №50 в Москве

ТВ Центрвчера в 14:54

Установлена причина пожара в больнице номер 50 в Москве

Комсомольская правдавчера в 15:19

Причиной пожара в больнице Москвы стала неисправность аппарата ИВЛ

Газета.Ruвчера в 15:15
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Общество

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
Культура

«Союзмультфильм» представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм

"Союзмультфильм" представил в сети свой первый короткометражный 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает пресс-служба киностудии.
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Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
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Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

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Единоборства

Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры

Сехудо одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Московский Комсомолец 01:17
Космос

Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль

Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
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Названы главные ошибки при ношении маски

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РИА Новости 07 мая в 10:16
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
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Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

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Lenta.ru 00:26
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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vtomske.ru 08 мая в 00:10
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Финансы

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Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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Политика

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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17

Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия 08 мая в 15:35
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Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 08 мая в 14:39
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Общество

В Свердловской области нашли коронавирус еще у 121 человека

Kursk.com вчера в 04:07
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Армия и оружие

Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 18:48
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

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В «русском заговоре» подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
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В Якутии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 9 мая 2020, 07:22 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 00:22
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56
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