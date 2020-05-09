Коронавирус
КоммерсантъТАСС: источником пожара в больнице Москвы стал аппарат ИВЛ
Причиной возгорания в больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожар в корпусе больницы №50 на 800 пациентов с коронавирусом COVID-19 начался около в 20:30.
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с чего всё началось
Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.ТАССвчера в 15:07
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Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет
С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
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«Союзмультфильм» представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм
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Lenta.ru 00:26
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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ФАН вчера в 14:15
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
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Российская газета 08 мая в 08:48
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17
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ПолитРоссия 08 мая в 15:35
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Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
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Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 08 мая в 14:39
Общество
В Свердловской области нашли коронавирус еще у 121 человека
Kursk.com вчера в 04:07
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
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Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
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В Якутии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 9 мая 2020, 07:22 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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