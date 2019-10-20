Происшествия

ТАССТАССПричиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, подозреваемый в совершении преступления задержан.
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Как отмечается на сайте
 ведомства, в ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики СКР установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем дело было переквалифицировано на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
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