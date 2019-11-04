Общество
Москва 24Причиной сбоя в «ВКонтакте» стало возгорание в дата-центре
Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел из-за возгорания в дата-центре. Как говорится в официальном сообществе "Команда ВКонтакте", пожар вызвал серьезные проблемы с энергоснабжением.
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Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Путин подписал закон о защите обманутых дольщиков
Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получили равные права с остальными дольщиками на компенсацию при недострое жилья.
НовостиВолгограда.ру 01:23
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
РИА Новости вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество
Свыше половины россиян оказались безразличны к Навальному
Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:44
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Политика
США официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс вчера в 17:28
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Здоровье
Костромская область вошла в список регионов с сокращением числа врачей
Костромская область заняла 4 место среди регионов с сокращением числа врачей – сообщает VestiRegion.ru.
k1news.ru 01:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Отмечается, что недопустимо перевозить торты валом.
Похвистнево-Информ вчера в 01:27
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Армия и оружие
В Турции задержана сестра аль-Багдади
Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Происшествия
Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти
Водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся сначала с Kia Ceed, а затем совершил лобовое столкновение с внедорожником Toyota.
ТАСС вчера в 14:57
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Общество
МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки
По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду высота волн увеличится в акваториях Берингова моря, Тихого океана и в прибрежной зоне Алеутского муниципального района.
РБК вчера в 22:32
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru вчера в 03:35
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс вчера в 06:17
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна 03 ноября в 01:53
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Экономика
Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.
АБН вчера в 23:11