Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел из-за возгорания в дата-центре. Как говорится в официальном сообществе "Команда ВКонтакте", пожар вызвал серьезные проблемы с энергоснабжением.

Причиной сбоя в «ВКонтакте» стало возгорание в дата-центре

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