Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПричиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Москвичка с подтвержденным диагнозом коронавируса скончалась из-за оторвавшегося тромба, а не от пневмонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Причина смерти пациентки была установлена в результате вскрытия.
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Названа причина смерти москвички с коронавирусом

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