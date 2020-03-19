Коронавирус
Газета.RuПричиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Москвичка с подтвержденным диагнозом коронавируса скончалась из-за оторвавшегося тромба, а не от пневмонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Причина смерти пациентки была установлена в результате вскрытия.
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Армия и оружие
Комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы
Политика
Жириновский резко ответил на слова Шнурова о Крыме
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова, недавно занявшегося политикой, о Крыме.
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На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
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В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Общество
Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Политика
Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг
НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Шоу-бизнес
Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность возобновления сборки биотопливных версий своих популярных моделей – Vesta и Largus.