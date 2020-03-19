Москвичка с подтвержденным диагнозом коронавируса скончалась из-за оторвавшегося тромба, а не от пневмонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Причина смерти пациентки была установлена в результате вскрытия.

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Общество В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО, заявил Столтенберг НАТО принимает меры для предотвращения распространения коронавируса, инфекция не повлияла на боеспособность альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.

Энергетика Российская нефть подешевела до $19 за баррель Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

Футбол Погба поздравил Кокорина с днём рождения Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.