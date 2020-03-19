Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПричиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Москвичка с подтвержденным диагнозом коронавируса скончалась из-за оторвавшегося тромба, а не от пневмонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Причина смерти пациентки была установлена в результате вскрытия.
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Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Интерфакс06:40

Причиной смерти заразившейся коронавирусом женщины стал оторвавшийся тромб

Вечерняя Москва06:45

Врачи назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

РБК06:43

Названа причина смерти москвички с коронавирусом

РИА Новости07:20

Оперштаб: причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Москва 2406:34

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

РЕН ТВ06:33

Врачи уточнили причину смерти россиянки с коронавирусом

Lenta.ru06:37
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Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили

Главный европейский музыкальный конкурс, Евровидение 2020 официально отменен Европейским вещательным союзом (EBU) из-за коронавируса.
МонаВиста вчера в 15:12
Политика

Источник сообщил об отмене мероприятий по Второй мировой в Берлине

Главное праздничное мероприятие по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменено из-за эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости источник в оргкомитете.
РИА Новости 13:03
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 12:49
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Финансы

Citi: нефть будет падать в цене

В Citi считают, что во втором квартале масштабы сокращения спроса могут достичь почти 11 млн баррелей в сутки, а в целом за год падение может превысить 4 млн б / с. В итоге, наращивание добычи Саудовской Аравией, Россией и рядом других членов ОПЕК грозит обернуться стремительным ростом запасов, что заставляет задаться вопросом о достаточности мощностей по хранению нефти.
Profinance.ru 11:09
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Ведомости 05:48
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM

«Тинькофф Мобайл» первым из российских крупных операторов реализовал пробный проект по дистанционному подключению своих абонентов виртуальных карт eSIM.
Evo-rus.com 11:02
Экономика

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Ведомости 13:13
Футбол

Дивеев: поначалу стеснялся Акинфеева Игорем называть

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев признался, что раньше стеснялся голкипера Игоря Акинфеева.
Чемпионат 13:07
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Футбол

«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо

Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
ProstoProSport вчера в 14:30
Общество

Закрытие фонда Чичваркина оставило Навального без спонсорских денег

Экономика сегодня 08:56
Происшествия

В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»

В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:10
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
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