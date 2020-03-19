Москвичка с подтвержденным диагнозом коронавируса скончалась из-за оторвавшегося тромба, а не от пневмонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб. Причина смерти пациентки была установлена в результате вскрытия.

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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